Petrolo, Toscana Igt Trebbiano Bòggina B 2023

Sono 40 gli ettari di vigneto allevati in biologico della Fattoria Petrolo nella denominazione del Val d’Arno di Sopra, posti all’interno dell’area del Chianti Colli Aretini, confinante con la zona sud-est del Chianti Classico. Sono caratterizzati da terreni interessanti, strettamente imparentati con quelli del versante del Gallo Nero e segnati dalla presenza di galestro, alberese e arenaria con argilla. L’attività viticola dell’azienda della famiglia Bazzocchi-Sainjust parte in modo deciso dalla seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso, distinguendosi per continuativa e affidabile qualità. Una produzione - oggi assestata sulle 90.000 bottiglie - che vede nel Galatrona il vino bandiera aziendale, un Merlot in purezza di bella finezza che, però, appartiene a quel certo modo di intendere l’enologia in Toscana che, in qualche misura, sembra aver fatto il suo tempo. Molto più intrigante la produzione attuale di Petrolo, tutta orientata al recupero delle varietà locali, in testa il Sangiovese. Il Bòggina B è un bianco da uve Trebbiano in produzione dal 2014, vinificato in barrique e lasciato a riposare “sur lie”, sempre in legno, per oltre un anno. La versione 2023 profuma di fiori appena appassiti e richiami alla terra e alla pietra focaia, anticipo di uno sviluppo gustativo sapido, di buona tensione acida e dal finale aromaticamente balsamico e ritmato da cenni quasi tannici.

(fp)

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