Poderi Mattioli, Docg Castelli di Jesi Verdicchio Classico Lauro Riserva 2021

Il Castelli di Jesi Verdicchio Lauro Riserva 2021 possiede profumi articolati che rimandano alle erbe aromatiche, all’anice, ai fiori di ginestra e tiglio e alla mandorla. In bocca il sorso è succoso, contrastato e saporito, dallo sviluppo continuo e ben proporzionato e dal finale lungo e tendenzialmente fragrante, dai ritorni floreali e dai lampi agrumati e balsamici. Poderi Mattioli è una piccola realtà con base a Serra de’ Conti in provincia di Ancona, che conta su 7 ettari a vigneto in conduzione biologica, per una produzione complessiva di 45.000 bottiglie. Siamo in uno dei luoghi più vocati per la produzione del Verdicchio di Jesi che, evidentemente, ha convinto, nel 2010, i fratelli Giordano e Giacomo Mattioli a smettere di vendere le proprie uve, prodotte fin dagli anni Sessanta del secolo scorso, per passare ad un progetto vitivinicolo a tutto tondo che includesse l’intero percorso di filiera fino alla commercializzazione delle proprie etichette. In poco più di un decennio, sono riusciti, con umiltà e impegno, ad emergere aziendalmente con una visione del Verdicchio solida e coerente e ad imporsi come una delle realtà produttive più rilevanti sul piano qualitativo della denominazione. Puntando su uno stile moderno ma mai esasperato, che non perde mai di vista la precisione d’esecuzione e l’equilibrio, puntando senza alcuna forzatura sull’espressività varietale del Verdicchio.

(fp)

Copyright © 2000/2025