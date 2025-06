Quintodecimo, Doc Irpinia Bianco Grande Cuvée Luigi Moio 2022

L'azienda agricola Quintodecimo, fondata nel 2001 dal professor Luigi Moio e sua moglie Laura, sorge su una collina di Mirabella Eclano, nel cuore dell’Irpinia. Il nome Quintodecimo omaggia la storia di Mirabella Eclano, già colonia Romana (Aeclanum) e, dopo la sua distruzione, chiamata Quintum Decimum, perché distante 15 miglia da Benevento. La Grande Cuvée Luigi Moio, la cui prima annata è stata la 2018 e commercializzata nel 2021 per i 20 anni dell’azienda, prende il nome del suo autore, professore ordinario di Enologia dell’Università di Napoli Federico II e figlio di quel Michele Moio che negli anni Cinquanta rilanciò il Falerno. La cuvée, degustata all’evento organizzato da Pellegrini Spa a Palazzo Ripetta, nasce dal blend dei vitigni Greco, Falanghina e Fiano, che l’azienda già produce in monovarietale. Dopo la raccolta manuale, i grappoli vengono sottoposti a pressatura soffice. La fermentazione avviene per il 60% in barriques nuove di rovere francese e per il 40% in serbatoi di acciaio inox. Successivamente il vino affina per otto mesi sui lieviti. Dopo l'imbottigliamento, le bottiglie riposano altri due anni nei caveaux. Il colore è giallo paglierino. Al naso si avvertono tocchi di frutta esotica, arricchiti da sentori minerali. Il sorso è vibrante e bilanciato, decisamente aromatico e con ottima persistenza. Consigliato con antipasti di mare, crostacei, primi piatti con pesce e verdure.

(Cristina Latessa)

