Ristorante Tipico di Verona, Il Risotto all’Amarone

Anche i piatti a base di vino, presenti in tante cucine regionali italiane, potrebbero avere la prima De.Co. Nell’ultima edizione di “Amarone Opera Prima” a Verona, il risotto all’Amarone della Valpolicella si è candidato a diventare ufficialmente un piatto tipico veronese attraverso il marchio di attestazione di origine geografica “Denominazione Comunale”, suggellando il legame antico e profondo tra i vini della Valpolicella e la cucina scaligera. La domanda è stata promossa dai Ristoratori Tipici del Comune di Verona, capitanati dai ristoranti Caffè Monte Baldo, Ristorante Al Calmiere e Trattoria Pane e Vino, con l’ente Fiera del Riso di Isola della Scala e i Consorzi dei Vini della Valpolicella e del Riso Vialone Nano Igp coltivato nella pianura veronese, che è alla base del piatto fatto con ingredienti tutti locali, come il formaggio di latte vaccino della montagna veronese e l’Olio Extra Vergine d’Oliva Valpolicella Dop con cui viene mantecato, dopo esser stato sfumato con l’Amarone Docg. La ricetta del risotto all’Amarone parte dalla realizzazione di un brodo di verdure a base di sedano, carote e cipolle. In una pentola a parte si prepara l’Amarone della Valpolicella a fuoco vivo, per far evaporare l’alcool. In un’altra casseruola si tosta a “secco” il riso. A tostatura avvenuta, si cuoce il riso versandoci l’Amarone. A vino completamente assorbito dal riso si aggiunge il brodo vegetale terminando la cottura. Dopo di che, si passa alla mantecatura del riso con burro, formaggio grattugiato, olio Evo, sale e pepe.

