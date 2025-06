Rocche Costamagna, Docg Barolo Rocche dell’Annunziata Bricco Francesco Riserva 2019

Il Barolo Rocche dell’Annunziata Bricco Francesco Riserva 2019 possiede un bel colore rosso rubino brillante e profuma di piccoli frutti neri maturi, viola, rosa, cacao e sottobosco, con tocchi balsamici e agrumati. Sapido e avvolgente il sorso, che si sviluppa articolato e solido, terminando in un finale lungo e speziato. Sono 15 gli ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 95.000 bottiglie: questi i numeri salienti di Rocche Costamagna, una delle cantine dalla storia più antica di La Morra, segnalata tra i produttori più significativi della zona, fin dal 1841. A guidarla oggi c’è Alessandro Locatelli, entrato in azienda negli anni Ottanta del secolo scorso, che ha mantenuto l’approccio stilistico delle etichette aziendali nel solco di una sana e rassicurante tradizione. Protagonista dei successi di questa cantina di La Morra, oggi come ieri, è senz’altro il Cru Rocche dell’Annunziata, uno dei più importanti di tutta l’area del Barolo. Con i suoi 25 ettari piantati tra i 250 e i 300 metri sul livello del mare e frazionati nelle proprietà di vari produttori (Rocche Costamagna ne possiede 3,2 ettari), ne viene ricavato il vino bandiera aziendale (talvolta realizzato anche in versione Riserva), che si inserisce in un portafoglio etichette realizzato intorno ai classici della zona: fra loro spicca un altro vino particolarmente centrato, il Barbera d’Alba Superiore Rocca delle Rocche.

(are)

Copyright © 2000/2025