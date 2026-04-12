Sassodisole, Docg Brunello di Montalcino Sasso di Luna 2021

Il Brunello di Montalcino Sasso di Luna 2021 profuma di lampone, rosmarino e agrumi. In bocca il sorso è ampio e non privo di forza, ma senza accenni a densità pesanti, sviluppandosi sapido e articolato e terminando in un finale intenso e ben profilato, dai toni balsamici e ancora fruttati. La famiglia Terzuoli è legata alla coltivazione dell’uva da 4 generazione, ma la prima bottiglia è uscita nel 2001, dopo una scissione aziendale legata a questioni ereditarie che hanno interessato 4 fratelli. Alla fine, a Bruno Terzuoli è andata l’azienda Sassodisole, che oggi gestisce con il figlio Roberto, protagonista di un nuovo corso aziendale. La cantina si trova nella parte orientale del territorio di Montalcino, vicino a Torrenieri, e guarda verso le colline della Val d’Orcia. Qui, sono 100 gli ettari di terreno aziendali, gestiti in biologico: la maggior parte destinati a seminativo, con 14 ettari dedicati invece ai vigneti, impiantati a 300 metri di altezza sul livello del mare. La produzione complessiva di SassodiSole è di 80.000 bottiglie, suddivise tra Brunello e Rossi di Montalcino e Orcia Doc (ma c’è anche uno spumante a metodo Charmat). Il vino di punta - declinato con stile classicheggiante e maturazioni in legno grande - è ovviamente il Brunello (in versione Riserva, Annata e Selezione), ma l’azienda si è fatta notare anche per i suoi convincenti vini della denominazione Orcia.

(fp)

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