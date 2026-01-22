Storia millenaria e sguardo al futuro; il pilastro Aglianico, e non solo: la Basilicata del vino

Le testimonianze di cantine come Paternoster (che ha compiuto 100 anni, oggi di Tommasi Family Estates), Elena Fucci e Cantine del Notaio, nel racconto di una piccola regione che è una gemma ancora nascosta del vino italiano, dove il vino (ma anche la cucina) sono testimonianze di una lunga storia, di un presente fatto di investimenti in qualità e della voglia di migliorare e far conoscere ancora di più l’espressione e l’autenticità di un vino complesso come l’Aglianico, “il Barolo del Sud”, che sintetizza in bottiglia l’anima di una terra che profuma di terra, di vento e di vulcano.

Copyright © 2000/2026