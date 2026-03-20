Tornesi, Docg Brunello di Montalcino 2021

Il Brunello di Montalcino 2021 propone un bagaglio olfattivo che rimanda ai frutti rossi, al sottobosco, al tabacco e alle spezie, con tocchi affumicati a rifinitura. In bocca il sorso è sapido e fragrante dall’articolazione tannica ricca, e dal finale persistente dai ritorni fruttati e speziati. L’azienda della famiglia Tornesi, che conduce a biologico 5 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 28.000 bottiglie, ruota attorno ai suoi terreni nel poggio Le Benducce a Castelnuovo dell’Abate e fa parte della folta schiera di aziende familiari che popolano lo scenario di Montalcino. L’approccio aziendale è caratterizzato da un’impronta all’insegna della tradizione sia nell’allevamento del vigneto che nelle pratiche di cantina. La sua storia comincia nel 1967 quando Gino Tornesi iscrive le sue vigne a Brunello, diventando uno dei primi soci del Consorzio, come produttore di uve ma non come imbottigliatore. Sarà infatti suo figlio Maurizio a completare l’attività con l’introduzione della fase dell’imbottigliamento in proprio e della commerciale a tutto tondo, nel 1993 con la prima produzione di Rosso di Montalcino e nel 1998 con il Brunello, vendemmia 1993. Accanto alle classiche etichette Rosso di Montalcino, Brunello di Montalcino, Brunello “selezione” Benducce 570 e Brunello Riserva, l’Igt Le Benducce (da uve Sangiovese) e il bianco Brezza Divino (da uve Trebbiano e Malvasia).

(fp)

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