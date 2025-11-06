“Toscana”, brand tra i più famosi al mondo che unisce enogastronomia, paesaggio e arte

Con un valore della produzione di 192 milioni di euro (+7,4% nel 2023), leader per Indicazioni Geografiche, con 90 tra Dop e Igp, in grado di attrarre con i suoi prodotti di eccellenza, uniti alla bellezza del paesaggio e dell’arte, la “Dop Economy” della Toscana gode di ottima salute. Lo confermano, a WineNews, da “BuyFood Toscana”, la vetrina internazionale dei prodotti made in Tuscany, a Firenze, gli esperti ed i Consorzi dei suoi prodotti-simbolo, dal Chianti Classico al Pane Toscano, dal Pecorino Toscano alla Cinta Senese, e non solo.

