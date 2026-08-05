Tramin, cantina-cooperativa “gioiello” dell’Alto Adige, inaugura la nuova struttura produttiva 

Arriva a compimento il progetto di uno dei simboli della viticoltura in Alto Adige, terroir dove la produzione di vini bianchi è tra le più importanti e rinomate al mondo, con l’inaugurazione della nuova struttura produttiva di Cantina Tramin, una delle realtà enologiche di spicco della regione e non solo, che riunisce 270 ettari di vigneti e 300 soci, per un investimento di 15 milioni di euro, come già riportato in passato da WineNews. Una novità che rappresenta il più rilevante investimento nei 128 anni di storia dell’azienda cooperativa di Termeno, nata nel lontano 1898 su iniziativa di Christian Schrott, parroco del paese e allora deputato al Parlamento di Vienna. A firmare il progetto è l’architetto Werner Tscholl, già autore della sede edificata nel 2010, annoverata tra le più belle cantine d’Italia e diventata un simbolo di Termeno.

L’ampliamento, per lo più interrato, è stato realizzato con l’obiettivo di elevare ulteriormente gli standard produttivi e la qualità dei vini, a partire dalla fase di ricezione in vendemmia fino alla vinificazione. La gran parte del nuovo edificio consta in due piani interrati su una superficie già impermeabilizzata, così da ridurre al minimo l’impatto ambientale. L’intero progetto è stato concepito per permettere una lavorazione delle uve rapida, flessibile e particolarmente delicata anche quando le condizioni meteorologiche richiedono la vendemmia simultanea di numerose parcelle. L’assetto, infatti, sfrutta al massimo la forza di gravità e include l’adozione di tre nuove presse, al fine di lavorare con delicatezza e precisione tutte le uve.

Cantina Tramin, quindi, continua quindi ad investire e, di riflesso, è un messaggio importante anche per tutto il mondo del vino e la conferma della solidità di un modello come quello dell’Alto Adige che, secondo un recente studio pubblicato dall’American Association of Wine Economist (Aawe), e che abbiamo analizzato, è il secondo territorio, dietro solo allo Champagne, come ricchezza creata dalla coltivazione dei vigneti per ogni ettaro di terreno. Tscholl porta, così, a compimento il complesso scultoreo che richiama le viti sia nella forma che nelle cromie, tessendo un dialogo con l’ambiente circostante ed evocando il legame storico del luogo con la viticoltura. Il nuovo progetto valorizza l’edificio produttivo con una facciata in vetro profilato in diverse tonalità di verde, secondo uno stile coerente con la struttura già presente. L’aspetto leggero e trasparente si inserisce armoniosamente nel paesaggio viticolo e allo stesso tempo nasconde gli spazi funzionali. Le aree sotterranee sono state rivestite di terra e piantumate con viti, integrando ulteriormente il volume della struttura nel paesaggio. Con il nuovo edificio è stato contemporaneamente ampliato l’impianto fotovoltaico, che da solo permette di soddisfare i due terzi del fabbisogno energetico della cantina.

“Il progetto di ampliamento e riassetto dell’area produttiva avrà un riflesso tangibile e positivo sulla qualità dei nostri vini - afferma Willi Stürz, enologo e direttore tecnico Cantina Tramin (il cui arrivo, negli Anni Novanta del Novecento, consolidò l’inversione di tendenza verso la qualità e dette il via al progetto dei vini della “Selezione”, ndr). La struttura, infatti, apre a nuove possibilità di lavorazioni separate delle uve e in piccoli lotti. In questo modo, valorizzeremo ancor di più il carattere dei singoli terroir e parcelle, raccontando con maggiore precisione il potenziale e l’identità di ogni annata”.

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