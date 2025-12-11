Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Video

Un “brindisi” alla Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco

A WineNews, Maddalena Fossati, presidente Comitato della candidatura, ed i Ministri di Agricoltura e Cultura Francesco Lollobrigida e Alessandro Giuli

Già lo era “di fatto”, ma dal 10 dicembre 2025, la Cucina Italiana è ufficialmente Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco, un riconoscimento di grande valore per l’Italia e per il mondo dell’enogastronomia. WineNews ripercorre una “giornata storica” con il video messaggio che ci ha inviato da Nuova Delhi, in India, Maddalena Fossati, presidente del Comitato promotore della candidatura, e le parole, da Roma, dei Ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e della Cultura Alessandro Giuli, con il Colosseo illuminato con il tricolore sullo sfondo.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: ALESSANDRO GIULI, CUCINA ITALIANA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, MADDALENA FOSSATI, MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, MINISTRO DELLA CULTURA, PATRIMONIO IMMATERIALE UNESCO, UNESCO

Altri articoli