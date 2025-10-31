Un nuovo capitolo per l’Oltrepò Pavese: dal marchio “Classese” al nuovo disciplinare

A WineNews, le voci dei vertici del Consorzio Vini Oltrepò Pavese, da Francesca Seralvo (presidente) a Riccardo Binda (direttore), e dei suoi produttori, con Ottavia Giorgi di Vistarino (Conte Vistarino), con Roberto “il Parods” Parodi (scrittore e giornalista), e Gian Marco Centinaio (vice presidente del Senato della Repubblica, e già Ministro dell’agricoltura), raccontano questo “piccolo grande” territorio e la sua visione per il futuro: qualità in bottiglia e riconoscibilità grazie ad una comunicazione efficace. (ph: E.Vaccaroli)

Copyright © 2000/2025