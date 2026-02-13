Una storia di vino e passione, tra Francia e Italia, tra Carole Bouquet e la famiglia Pasqua

All’Ambasciata d’Italia a Parigi, il brindisi ed il racconto del progetto, a Pantelleria, che oggi lega la celebre attrice francese Carole Bouquet e la famiglia del vino italiano Pasqua. “Sono da sempre innamorata dell’Italia e di Pantelleria, dove produco il Passito Sangue d’Oro. Un progetto che va avanti con partner che considero amici. Mi piace pensare ad un Passito che non è solo un vino da dessert, ma a tutto pasto, con abbinamenti ad hoc”. Andrea Pasqua: “per noi lavorare con Carole Bouquet è un grande piacere e una grande opportunità, per raccontare un’unicità del vino italiano”.

