Usa, il mercato è complesso, ma gli americani amano ancora il vino, italiano in testa

Da Wine Paris, WineNews ha raccolto il sentiment di Banville Wine Merchants, Prestige Wine Imports, Frederick Wildman & Sons e Terlato Wines

Sul consumo e sul business del vino in Usa, il primo mercato, pesano i dazi, il cambio euro/dollaro, un’economia americana non florida, il salutismo, il cambiamento demografico e non solo. Con 1,5 miliardi di euro nei primi 10 mesi 2025 (-5,6%), l’export cala, ma non crolla, e il 2026 sarà un anno di stabilità o di lieve ritorno alla crescita, secondo il sentiment, raccolto da WineNews a Wine Paris, di importatori big come Lia Tolaini (Banville Wine Merchants), Francesco Giovannini (Prestige Wine Imports), Roberta Corrà (Frederick Wildman & Sons) e Travis Robb (Terlato Wines).

