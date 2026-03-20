Vega Sicilia, Do Ribera del Duero Único 2002

Fondata nel 1864 nella Ribera del Duero, Vega Sicilia è considerata la cantina simbolo della Spagna moderna. Con Único ha definito un modello di longevità e rigore, basato su selezione estrema e lunghi affinamenti. Único 2002 nasce nei 210 ettari della Finca Vega Sicilia, tra i 700 e i 900 metri di altitudine nella Ribera del Duero, su vigneti con un’età media di 21 anni e rese contenute a 3.500 kg/ha. L’annata è stata complessa, con inverno nella norma e piogge moderate, primavera mite e un’estate calda, mentre la vendemmia, iniziata il 5 ottobre, si è svolta in condizioni instabili che hanno imposto una selezione rigorosa delle uve. Dopo la fermentazione, il vino ha seguito un lungo percorso di affinamento: 17 mesi in tini di legno, quindi 23 mesi in barrique nuove, 10 mesi in botti di secondo passaggio e ulteriori 20 mesi in grandi botti, prima dell’imbottigliamento e della sosta in vetro fino alla commercializzazione nel 2012. Oggi nel calice si presenta con colore ciliegia dai riflessi mattone evoluti. Il profilo olfattivo è discreto e stratificato, con ribes, frutti rossi, note floreali, accenti mentolati e tabacco inglese, cui si aggiungono sfumature di spezia dolce e cacao. Il sorso è fine ed elegante, sostenuto da tannini compatti ma integrati e da una buona freschezza che conduce ad un finale persistente. Un’interpretazione riuscita di un’annata difficile, dotata di potenziale evolutivo.

(Chiara Giovoni)

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