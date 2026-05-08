1701, Docg Franciacorta Brut Nature Ellesseddì Riserva 2022

“Fare vini di qualità, innovativi e tradizionali insieme, è l’obiettivo che ci siamo proposti fin dall’inizio, nel 2011, quando abbiamo acquistato l’azienda agricola dalla famiglia Conti Bettoni Cazzago”. Così iniziava il camino di vignerons di Silvia e Federico Stefini, due fratelli da sempre appassionati di vino e del loro territorio che alla cantina di Cazzago San Martino diedero il nome di 1701, in ricordo della prima annata prodotta in quel “Brolo” antico divenuto di loro proprietà. Quindici anni dopo l’avvio della loro avventura, rigorosamente biologica e biodinamica, Silvia Stefini e l’enologo Giulio Salti hanno fatto il punto sull’attività in occasione di un incontro con la stampa presso il ristorante SantoPalato a Roma, dove si è degustato il Brut Nature, perfetto ambasciatore del terroir, il fine e cremoso Satèn, il Dosaggio Zero Riserva, con eccezionale affinamento sui lieviti di minimo 72 mesi e l’”outsider” Ellesseddì, un Brut Nature il cui nome viene dall’utilizzo di Lieviti Solo Domestici, che ci ha colpito per la sua personalità e piacevolezza di beva. Dal colore giallo paglierino e perlage sottile, al naso si avvertono profumi eleganti, con sentori di frutta gialla e crosta di pane. Il gusto è fresco e persistente, dalla consistenza morbida e cremosa. Eccellente come aperitivo, ideale a tavola con crudi di pesce, carpacci, sushi e sashimi, pesce al vapore o in umido e formaggi freschi.

(Cristina Latessa)

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