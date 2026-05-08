Querciabella, Docg Chianti Classico Querciabella 2023

Nel 2024, in coincidenza con i cinquanta anni dalla fondazione dell’azienda - avvenuta nel 1974 per opera di Giuseppe Castiglioni (detta “Pepito”) - Querciabella ha mutato la sua compagine proprietaria, mantenendo tuttavia il proprio baricentro in famiglia. A Sebastiano Castiglioni è infatti subentrata sua sorella Mita, che ha posto anche le basi per il futuro aziendale con i suoi figli - Andrea e Selene - pronti a ricoprire ruoli chiave nella gestione dell’impresa. La filosofia produttiva di Querciabella continua a sviluppare i propri obbiettivi fondamentali, che passano da una produzione enologica rispettosa dell’ambiente, capace di favorire l’inclusione sociale e promuove uno sviluppo economico equo. Oggi, l’azienda - con sede sulla sommità della collina di Ruffoli, essa stessa un vero e proprio Cru, nel comprensorio dell’Unità Geografica Aggiuntiva di Greve in Chianti - conta su oltre 90 ettari a vigneto nella terra del Gallo Nero, e di recente “rinforzati” con acquisizioni a Radda in Chianti e Lamole, e 42 in Maremma, dove Querciabella è sbarcata nel 1998. Il Chianti Classico 2023, maturato in barrique, tonneau e legno grande per 14 mesi, profuma di frutta rossa matura ed erbe aromatiche, con tocchi speziati e di grafite. In bocca il sorso è ben profilato e propone tannini calibrati e uno sviluppo continuo e succoso, che termina in un finale ampio è di nuovo fruttato e speziati.

(fp)

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