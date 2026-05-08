Ciokarrua, Carrubato spalmabile

La Spalmabile Carrubato di Sicilia è una crema da spalmare alla carruba, biologica fatta con ingredienti siciliani. L’ingrediente principale è la tavoletta di Carrubato di Sicilia che una volta resa liquida viene lavorata incorporando le nocciole dei Nebrodi e l’olio d’oliva. In bocca la sensazione predominante è di intesa corposità, mentre al naso prevalgono profumi decisi di nocciola che potrebbero rimandare alla gianduia, ma questa spalmabile non contiene né cacao né cioccolato né tanto meno zuccheri aggiunti. Il Carrubato di Sicilia non contiene neppure caffeina ed è adatta anche per i bambini. È il 2007, quando nell’area rurale della Modica barocca apre il piccolo laboratorio di Ciokarrua, condotto da Giovanni Cicero. Un progetto ispirato alla storia della famiglia, che ha fatto della carruba un lavoro e un impegno ventennale, tanto da modellarne la propria identità. Lavorando la polpa, tostando le fave, creando le tavolette. Passando dalla manualità popolare alle nuove tecniche di lavorazione.

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