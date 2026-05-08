Azelia, Docg Barolo Bricco Fiasco® 2022

Il cru di Barolo Bricco Fiasco® proviene dall'omonimo vigneto situato a Castiglione Falletto ed è composto dalle viti più di 85 anni. Dopo la fermentazione spontanea e la maturazione in legno per due anni, la versione 2022 profuma di prugna speziata, tamarindo, note balsamiche di sottobosco e fiori rossi appassiti. Il sorso è sapido e polposo, dai tannini gentili e dalla freschezza più chiara nelle tonalità floreali e fruttate, che tornano nuovamente scure nel lungo finale balsamico e speziato. Bricco Fiasco fa parte delle vigne storiche della famiglia Scavino. Qui il Cavalier Lorenzo Scavino fondò l'azienda agricola nel 1920, lasciandola poi al figlio Luigi e quindi al nipote Alfonso, che decise di vinificare le proprie uve e imbottigliare il proprio vino. Con la quarta generazione si inizia ad esportare e oggi la quinta generazione (rappresentata da Luigi Scavino, che conduce l'azienda insieme alla moglie Lorella e al figlio Lorenzo - sesta generazione) continua una tradizione di famiglia con accuratezza e rispetto. Anche per le piante molto vecchie, come detto, che si trovano pure nel Bricco Voghera a Serralunga d'Alba, da cui Azelia ottiene la Riserva, prodotta solo in annate eccellenti. Fra Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba e Montelupo Albese, gli Scavino coltivano Nebbiolo, Dolcetto e Barbera, distribuiti su 16 ettari di vigna per una produzione media di 85.000 bottiglie e una decina di etichette.

(ns)

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