La Genisia, Docg Oltrepò Pavese Pinot Nero Brut Rosé

I vari vini che nascono negli stabilimenti enologici di Codevilla e Torrazza Coste nel comprensorio pavese - linea “Classica”, “Fiori”, “Il Montù” - sono compresi nel marchio Torrevilla, che, a sua volta, con la linea “La Genisia” commercializza i prodotti dalle caratteristiche qualitative più significative. Torrevilla è cantina che rappresenta una realtà importante dell’Oltrepò Pavese, con una produzione complessiva nell’ordine dei 2.000.000 di bottiglie. Il progetto La Genisia raccoglie 20 soci sui 200 totali della cooperativa e 70 ettari sui 500 a vigneto. Si guarda alle cooperative altoatesine, a partire dal lavoro in vigna dei singoli conferitori, effettuato con l’applicazione di protocolli di produzione ad hoc, a cui è aggiunta una zonazione a cura dell’Università degli Studi di Milano. Il vitigno principe, evidentemente, è il Pinot Nero, che ha fatto dell’Oltrepò la terza regione viticola mondiale per presenza di quest’uva. Torrevilla lavora questa varietà sia per rossi fermi che per spumanti, tipologia quest’ultima dal ruolo fondamentale. L’Oltrepò Pavese Brut Rosé è un Metodo Classico - col nuovo marchio consortile denominato “Classese”, in via di approvazione nel disciplinare - che possiede bagaglio aromatico dai rimandi ai piccoli frutti rossi, alla crosta di pane e agli agrumi; in bocca il sorso è godibile, dalla fragranza acida sempre in primo piano, terminando in finale vivace e ben profilato.

(fp)

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