Mosnel, Docg Franciacorta Extra Brut EBB 2019

L’EBB è l’Extra Brut che Lucia e Giulio Barzanò hanno dedicato alla madre Emanuela Barboglio Barzanò, pioniera e figura di spicco della denominazione Franciacorta. L’etichetta riporta le sue iniziali e il vino vuole ricordarne il carattere: deciso, ma elegante; complesso, ma anche leggero. Una intenzione che trova riscontro nel calice della 2019, annata in commercio. Dopo 54 mesi sui lieviti e 18 di sosta post sboccatura, il naso offre note di agrumi, limone candito, fiori bianchi e un accenno di vaniglia legato al passaggio in barrique quasi del tutto esauste. Il sorso è cremoso, teso e persistente, con una salinità invitante che stimola al sorso successivo. La struttura si accompagna a una piacevole leggerezza, segno di un equilibrio centrato tra freschezza e complessità. La verticale di quattro annate in parallelo (2019, 2016, 2010 e 2008) dei due millesimati EBB e Parosé (70% Pinot Nero e 30% Chardonnay, Pas Dosé) - organizzata dall’azienda di Camignone in occasione dei suoi 190 anni - ha rivelato un percorso di crescita tecnica e stilistica, conservando la tradizione familiare orientata al rispetto dell’ambiente. La 2016 di EBB presentava maggiore ampiezza e primi segni evolutivi senza perdita tensione; la 2010 naso complesso e avvolgente, con morbidezza e profondità da lungo affinamento; la 2008 eleganza eccezionale e freschezza intatta, esempio di armonia tra cremosità e finezza minerale.

(Clementina Palese)

Copyright © 2000/2026