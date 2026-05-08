Poggerino, Docg Chianti Classico 2024

C'è contrasto già al naso, in questo Chianti Classico 2024 del Poggerino: c'è il profumo ispido dell'uva spina e la dolcezza del ribes in caramella, la freschezza agrumata dell'arancia rossa e la gentilezza della camelia. In bocca quel contrasto di trasforma in ritmo, coi tannini che trattengono, l'acidità dei piccoli frutti rossi che danno scorrevolezza, la sapidità agrumata a dare spessore e i cenni di liquirizia finale a pulire il palato, lasciandolo fresco. Un Sangiovese in purezza che matura in botti grandi di rovere (e in parte in cemento) e che proviene da Radda in Chianti, coltivato su quasi 10 ettari di proprietà del Poggerino, che toccano i 500 metri di altezza e un'età media di vent'anni. L'esposizione dei vigneti è rivolta a sud/sud-ovest e i terreni su cui crescono sono sassosi - derivati dal disfacimento della roccia tipica di zona, il galestro - e quindi molto drenanti: un tipo di suolo che va particolarmente d'accordo col Sangiovese. Oltre al Sangiovese, viene coltivato anche un ettaro di Merlot, che insieme al Sangiovese compone l'Igt Rosso Primamateria. Le altre etichette della cantina - tutte Sangiovese in purezza - sono il Chianti Classico N(U)ovo, il Chianti Classico Riserva, il Rosato Aurora, l'Igt Rosso Il Labirinto e uno Spumante Rosé. In tutto circa 70.000 bottiglie all'anno di produzione, per questa piccola azienda fondata nel 1980 da Piero Lanza, che la conduce ancora oggi.

(ns)

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