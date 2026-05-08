Fontanafredda, Docg Barolo del Comune di Serralunga d’Alba Renaissance 2022

Con il Barolo Renaissance 2022, Fontanafredda dedica la quinta edizione del progetto alla tenacia. Un concetto che attraversa tanto l’annata quanto il racconto culturale che accompagna il vino. Nato da una vendemmia estrema a Serralunga d'Alba, segnata da siccità e lunghi periodi di caldo, il Barolo Renaissance 2022 interpreta la capacità del Nebbiolo di adattarsi, restituendo vini di sorprendente equilibrio, profondità e prospettiva evolutiva. «Il 2022 ci ha ricordato che la tenacia non è ostinazione, ma capacità di adattarsi restando fedeli alla propria identità - dice Andrea Farinetti - ed è quello che accade in una vigna viva, ricca di biodiversità, dove l’equilibrio della natura aiuta il Nebbiolo ad affrontare anche le stagioni più difficili». Il vino esprime un profilo intenso ma armonico: note di agrumi, ciliegia scura e sfumature mentolate si accompagnano a un sorso succoso, fresco e sapido, sostenuto da tannini setosi e da una grande capacità di invecchiamento. «Never ever give up: la tenacia vince sempre» scrive Oscar Farinetti nella prefazione del nuovo volume che contiene il racconto “A better tomorrow. Storia di un fermacarte” dello scrittore Emanuele Trevi, illustrato dall’artista Elisa Macellari. Qui la tenacia diventa metafora umana e quotidiana: la forza di continuare ad avanzare anche quando l’equilibrio appare fragile, trasformando l’instabilità in direzione e futuro.

(Fiammetta Mussio)

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