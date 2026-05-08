Foresteria Planeta - Menfi (AG)

La Foresteria è la porta d’ingresso al mondo delle esperienze sensoriali di Planeta. Situata nella costa sud-occidentale della Sicilia, poco distante dalle due cantine della griffe siciliana, Ulmo e Dispensa, si trova tra il parco archeologico di Selinunte, la Valle dei Templi di Agrigento, Porto Palo e la Riserva Naturale del fiume Belice. Il dialogo con le erbe botaniche è al centro delle esperienze enogastronomiche della Foresteria, dove la cucina è un intreccio tra memoria e presente. Da un lato la cucina di Casa Planeta e la grande tradizione dei Monsù, dall’altro la cucina popolare siciliana e gli ingredienti del territorio - a partire dalle erbe e dalle tisane del giardino - reinterpretati dallo chef Angelo Pumilia con tecnica contemporanea. Ogni piatto è un frammento di Sicilia: autentico, curato, sorprendente. Tra le degustazioni di vino, la novità è Aromi di Sicilia: dalla macchia spontanea al giardino della Foresteria, le erbe diventano chiave di lettura del profilo aromatico dei vini.

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