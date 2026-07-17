Adami, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut RPS Uno

Un Prosecco da invecchiamento, nato per far evolvere i vini del territorio – in questo caso la Valdobbiadene - e non per una pronta beva. È il progetto RPS (“Recente Presa di Spuma”) cui Adami, sulla spinta della quarta generazione, ha forma e sostanza dopo aver selezionato le annate migliori. Anche l’uva Glera con questo progetto trova il suo tempo per evolvere. La prima etichetta, RPS “Uno”, è una cuvée di riserva ed è stata realizzata al 70% con la vendemmia del 2020, maturata 60 mesi sui propri lieviti di vinificazione, e per il 30% con la vendemmia 2023, maturata 24 mesi sui propri lieviti di vinificazione. L’annata 2020 è stata selezionata per la sua pienezza e sapidità, la 2023 per la profonda acidità e la notevole struttura. Entrambe le basi sono state vinificate secondo il metodo Adami, portate a 7°C e mantenute velate sui lieviti nobili. La 2020, al secondo anno di evoluzione, è stata affinata con bâtonnage per tre mesi. L’assemblaggio è sostenuto da un dosaggio di 4,5 g/L. L’indicazione in etichetta del “3 settembre 2025” si riferisce all’uscita dall’affinamento sui lieviti e l’inizio della presa di spuma. Perlage fine, leggere note di frutta a polpa bianca intrecciate a sfumature di fiori bianchi essiccati e sentori di fieno scaldato dal sole, al naso; sapidità con una chiusura che richiama una lieve nota di mandorla, in bocca: così si contraddistinguono questo Prosecco destinato a lunga vita.

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