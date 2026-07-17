Artimino, Doc Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice 2015

La Tenuta di Artimino si trova tra le colline delle denominazioni del Carmignano e del Chianti Montalbano che si è spesso messa in mostra con vini di buona esecuzione. Con i suoi 70 ettari vitati per una produzione complessiva di 300.000 bottiglie contribuisce non poco alla massa critica della denominazione del Carmignano, dalla storia antica ma, probabilmente, un po’ sacrificata dal blasone delle denominazioni poste tra Siena e Firenze. La Tenuta è di proprietà della famiglia Olmo dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso ed oggi è condotta da Annabella Pascale e Francesco Spotorno Olmo, configurandosi come una realtà composita in cui l’attività vitivinicola si affianca a quella dell’ospitalità e della ristorazione nella prestigiosa villa medicea, sede dell’azienda. I vigneti sono in prevalenza coltivati a Trebbiano, San Colombano, Petit Manseng, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot, a costituire un portafoglio etichette aziendale articolato. Il Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice 2015 - ottenuto da Sangiovese in prevalenza con una piccola quota di San Colombano e Trebbiano e maturato in caratelli di castagno e rovere per 5 anni, a cui seguono 3 anni in bottiglia - profuma di mallo di noce, fichi secchi, frutti canditi, confettura di prugne, caramello, miele e spezie. In bocca è denso e di buona vivacità acida, che ne allunga il finale e ne snellisce il sorso.

(fp)

Copyright © 2000/2026