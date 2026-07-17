Masso Antico, Salento Igt Rosé Primitivo 2024

Il Gruppo Schenk a capitale svizzero, rappresenta una delle più grandi realtà europee del vino (con vigneti per un totale di 160 ettari e cantine anche in Spagna e Francia), con oltre 55 milioni di bottiglie prodotte in media e un fatturato di 600 milioni di euro. L’apporto del Vigneto Italia è decisivo per numeri così rilevanti, ed è proprio nel Bel Paese che si trova il core business di Schenk Family Italia (fondata nel 1952 a Reggio Emilia). Nell’articolato portafoglio aziendale del gigante svizzero, una miriade di marchi che spaziano praticamente in ogni zona enologica dello Stivale, dal Piemonte (Casali del Barone) fino alla Sicilia (Gergenti), passando per il Veneto (Amicone), la Val d’Adige (Il Casato) l’Abruzzo (Boccantino) e la Puglia (Masso Antico) e dove spiccano le aziende di Bacio della Luna a Conegliano Valdobbiadene, Lunadoro a Montepulciano e Cantine di Ora in Alto Adige, a rappresentare i “fiori all’occhiello” di questa realtà. Il Primitivo Rosé 2024 a marchio Masso Antico si presenta di colore rosa tenue ad anticipare aromi di fragola, frutto della passione e limone, con tocchi di macchia mediterranea. In bocca il sorso è agile, di buona fragranza e sapidità e dal finale croccante, dai ritorni agrumati e di macchia mediterranea. Ampia la produzione a marchio Masso Antico, che si articola sulle linee: “Tenute Masso Antico”, “Original”, “Bio”, “Special”, “Zero Alcohol” e “Ice”.

(fp)

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