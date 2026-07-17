Cottanera, Doc Etna Bianco Contrada Calderara 2024

Ha un duplice carattere il Contrada Calderara 2024 di Cottanera (qualità che, a dire il vero, mantiene in tutte le annate, ponendolo fra i bianchi più apprezzati del versante nord dell’Etna): contiene in sé l’immediatezza e l’intensità di frutto del Carricante e al contempo la rigorosità e lo spessore della sapidità rocciosa. Note appuntite di bergamotto e uva spina, poi dolci di vaniglia, fiori di sambuco, susina e pesca gialle, infine erbe aromatiche affiorano dal bicchiere, mentre al palato si diffonde sapido e materico, allungato dall’acidità agrumata e dal marcato sapore di pietra focaia, fino al finale di sorso dove tornano note dolci speziate e fruttate. Il Contrada Calderara di Cottanera viene sottoposto a macerazione fredda prefermentativa sulle bucce, per poi passare alla fermentazione in botti di rovere (per il 40% della massa) e in vasche di cemento; in entrambi i vasi vi resta poi a maturare per un anno prima dell’imbottigliamento. Le uve di Carricante che lo compongono provengono dal vigneto della famiglia Cambria, posto in Contrada Calderara, appunto, dove le viti hanno 45 anni e si trovano a 780 metri di altezza su suolo lavico, misto di pomice e basalto. Insieme ai rossi di Contrada Zottorinoto, Feudo di Mezzo e Diciassettesalme, rappresenta l’apice della produzione aziendale, cui si aggiungono uno spumante Brut, un Rosato, un Etna Bianco e Rosso, infine uno Syrah e una Mondeuse in purezza.

(ns)

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