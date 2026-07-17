Podere dell’Angelo, Dop Colli di Rimini Rebola Giulietta 2025

Per capire la Romagna non basta guardare il mare. Bisogna salire sulle prime colline alle spalle di Rimini, dove la brezza adriatica incontra i vigneti e dà vita a una delle espressioni più autentiche del Grechetto Gentile, oggi registrato ufficialmente come Pignoletto, testimonianza della lunga tradizione viticola dell’Emilia-Romagna. Questo Giulietta Rebola nasce qui, a Vergiano, dove dal 1923 la famiglia Bianchi coltiva la vite con una passione che attraversa quattro generazioni. Oggi l’azienda, che conta 15 ettari di vigneti e 3 di uliveti in biologico dal 2021, è guidata dall’entusiasmo dei giovani Giulia e Giacomo insieme all’esperienza di Angelo e Milena. Nel calice si presenta con un luminoso giallo paglierino. Il profumo richiama gli agrumi, la frutta a polpa bianca e una sottile brezza marina che anticipa un sorso fresco, morbido e sapido, sostenuto da una piacevole persistenza. Un vino che interpreta con autenticità il carattere della costa riminese, senza rinunciare all’eleganza. Anche l’etichetta racconta il territorio: riprende l’estetica dei manifesti balneari attraverso un’opera dell’artista Agim Sulaj, creando un dialogo tra vino, arte e identità romagnola. A tavola trova il suo equilibrio naturale con la cucina dell’Adriatico: crudi di pesce, crostacei, sardoncini alla griglia e primi di mare, ma è altrettanto convincente accanto a una piadina romagnola con squacquerone e rucola.

(Fiammetta Mussio)

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