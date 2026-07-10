Thibault Liger-Belair, Aoc Bourgogne Clos de Vougeot Grand Cru 2013

Liger-Belair è di proprietà dell’omonima famiglia dal XVIII secolo e produce e commercia vino a Nuits-Saint-Georges da quell’epoca. Oggi il Domaine è guidato da Thibault Liger-Belair che ne ha preso le redini dal 2002. Il patrimonio viticolo aziendale, poco più di 7 ettari coltivati in biodinamica, è distribuito su 5 Comuni differenti e annovera prestigiosi vigneti tra cui i Grand Cru Richebourg, Clos de Vougeot, Nuits-Saint-Georges e il Premier Cru Les Saint Georges. Ogni denominazione che Liger-Belair produce viene concepita in maniera diversa, rispondendo alle esigenze dei diversi suoli e diversi climat. La complessità dei terroir borgognoni impone infatti un’attenta gestione di ogni parcella, perché possa emergere l’originalità che la contraddistingue. L’obiettivo di Thibault Liger-Belair non è quello di ottenere grandi riconoscimenti per i suoi vini ma piuttosto riuscire ad esprimere le sfumature più intime dei terroir da cui essi provengono. Il Domaine, oltre a vinificare uve di proprietà, fa anche attività di negoce, imbottigliando per esempio il Corton Les Renardes e il Corton Les Rognets. Il Clos de Vougeot Grand Cru 2013, rosso rubino brillante appena granato, profuma di prugna, ciliegia, more, tabacco, liquirizia, sottobosco e chiodi di garofano, con leggeri ricordi ferrosi. In bocca il sorso è avvolgente, succoso e fragrante, dai tannini maturi e dal finale dai toni agrumati.

(are)

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