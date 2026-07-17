Ferrari, Doc Trento Brut Rosé Maximum

Il Ferrari “Maximum Rosé” Trento Doc è uno degli esempi più rappresentativi dell’eccellenza spumantistica italiana, frutto della tradizione secolare della Cantina Ferrari e del grande impegno della famiglia Lunelli. Rientra, assieme al Blanc de Blancs e al Demi-Sec, nel terzetto di spumanti Metodo Classico che compone la selezionata linea Maximum di Ferrari Trento, improntata ad offrire bollicine eleganti e di qualità tra tradizione e modernità alpina. Il Ferrari “Maximum Rosé” è un connubio perfetto fra Pinot Nero e Chardonnay. I frutti rossi del Pinot si uniscono con precisione estrema e ricchezza allo Chardonnay proveniente da Val di Cembra, Val d’Adige e Valle dei Laghi. Le uve sono vendemmiate manualmente nella prima metà di settembre. Il mosto fermenta una prima volta in acciaio, per poi rifermentare direttamente in bottiglia, dove lo spumante rimane ad affinare sui lieviti per 36 mesi. Nel calice il Ferrari Maximum Rosé presenta un colore rosa antico, esaltato da un perlage fine e persistente. Al naso offre un profumo ampio e complesso, con note agrumate, di frutti di pesca. Al palato risulta ricco e avvolgente con finale di notevole persistenza segnato da delicati sentori di lievito, conferiti dal lungo affinamento in bottiglia. È una bollicina di grande eleganza e versatilità, ideale per accompagnare un aperitivo ma anche da gustare a tutto pasto: uno spumante davvero ideale per ogni occasione.

(Cristina Latessa)

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