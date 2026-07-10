Monteraponi, Docg Chianti Classico Gran Selezione Radda Bragantino 2020

Monteraponi, realtà storica del Chianti Classico, guidata da Michele Braganti insieme alla moglie Alessandra, interpreta il territorio con uno sguardo rigoroso e profondamente legato al territorio di Radda in Chianti. Radda si trova nel cuore della denominazione, ad un’altitudine maggiore rispetto alle altre Uga del Gallo Nero, dove le temperature più fresche e i suoli calcarei aggiungono eleganza e freschezza ai vini. La coltivazione dei vigneti a Monteraponi segue un approccio agricolo rispettoso e sostenibile, mentre in cantina gli interventi sono misurati, con fermentazioni spontanee e affinamenti che esaltano le qualità delle uve. Nel caso del Bragantino 2020 (Sangiovese con aggiunta di Canaiolo e Colorino), la fermentazione è avvenuta spontaneamente in vasche di cemento vetrificato, senza controllo della temperatura e senza l’aggiunta di lieviti, cui è seguita una macerazione sulle bucce di circa 45 giorni con rimontaggi e follature giornaliere. A fermentazione alcolica terminata, si è innescata spontaneamente la fermentazione malolattica, senza l’uso di coadiuvanti a facilitarne l’avvio. La maturazione è proseguita in una botte grande ovale di legno di rovere francese per almeno 42 mesi, concludendo poi l’affinamento con ulteriori 8 mesi in bottiglia. La versione 2020 profuma di frutti rossi, amarena e prugna con tocchi di erbe aromatiche; al palato ha struttura tannica morbida e ottima beva.

(gm)

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