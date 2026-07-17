Campo del Drago - Montalcino (SI)

Il “Campo del Drago” - ristorante 2 Stelle Michelin, che nel suo nome onora il Brunello di Montalcino Cru prodotto da Castiglion del Bosco, la Tenuta di cui fa parte il locale - concentra la sua filosofia culinaria sui sapori della cultura gastronomica toscana, proposti in chiave contemporanea dall’Executive Chef Matteo Temperini e dal Pastry Chef Michael Boivin. La cucina dello Chef Temperini non è oggi solo tecnica, ma anche un atto di responsabilità verso la terra, che si realizza attraverso il rispetto e l’integrità della materia prima, seguendo il ritmo delle stagioni, privilegiando grassi nobili, erbe selvatiche e prodotti del bosco. La missione è quella del “cerchio perfetto”: l’utilizzo integrale dell’ingrediente per azzerare gli sprechi, trasformando ogni scarto in valore. Gli ingredienti rigorosamente stagionali sono coltivati nell’orto della proprietà e sono il centro e cuore dei menu proposti che rappresentano il territorio, la luce dorata delle colline, il ritmo lento della Val d’Orcia.

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