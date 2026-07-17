Alpe Magna, Sugo Speck e Finferli

Una squisita ricetta trentina che utilizza speck artigianale stagionato e tagliato a listelli e finferli interi, restituisce sapori e profumi di montagna, dal gusto delicato e appetitoso. Il sugo speck e finferli si abbina a pasta sia corta che lunga o sul pane tostato. Può essere servito anche come finger food. A produrlo Alpe Magna, realtà trentina specializzata nella realizzazione di sughi pronti e salse artigianali, che rispecchiano le ricette storiche del Trentino, con particolare attenzione alla selezione delle materie prime, per proporre sapori naturali ed autentici, senza conservanti ne coloranti. La storia di Alpe Magna inizia nel 1953, quando Mario Simonetto, apre la sua prima macelleria a Castelnuovo in Trentino. La passione viene tramandata ai figli Andrea e Davide che sviluppano l’attività paterna ampliandone gli obbiettivi e dandole dimensione nazionale. Alpe Magna racchiude in eleganti vasetti trasparenti la tradizione e la qualità del Trentino: nulla da nascondere e tutti da gustare.

Copyright © 2000/2026