Vicara, Doc Grignolino del Monferrato Casalese .G 2023

La cantina di proprietà della famiglia Visconti, ed attualmente guidata dai cugini Giuseppe ed Emanuele Visconti, nasce nel 1992 e si trova sulle colline di Ozzano Monferrato. 33 sono gli ettari vitati coltivati in biodinamica, posti su tre principali nuclei: Bricco Uccelletta, Crosia e Vadmon. Le varietà allevate in prevalenza nei vigneti aziendali sono la Barbera, la Freisa, lo Chardonnay e il Cortese, ma la protagonista assoluta è il Grignolino: un vitigno di antica coltivazione che, specie nel recente passato, ha accresciuto il proprio appeal con vini dallo stile contemporaneo. La produzione complessiva tocca le 60.000 bottiglie, distribuite tra Barbera del Monferrato “Cascina Rocca” e “Volpuva”, Barbera del Monferrato Superiore, Barbera del Monferrato Superiore “Cantico della Crosia”, Grignolino del Monferrato Casalese, Grignolino del Monferrato Casalese “Monferace Uccelletta”, Grignolino del Monferrato Casalese “.G”, lo spumante “Domino” (da uve Grignolino), il Piemonte Chardonnay “Sarnì”, il Monferrato Casalese Cortese “Airales” e il Monferrato Fleisa. Il Grignolino del Monferrato Casalese .G 2023 si presenta di colore rosso rubino scarico dai riflessi aranciati. I suoi profumi rimandano alla rosa e ai piccoli frutti rossi con tocchi di grafite e pietra focaia. In bocca il sorso è snello e disinvolto, dallo sviluppo continuo e fragrante e dal finale ben profilato su toni ancora fruttati.

(fp)

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