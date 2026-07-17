Gorgona, Costa Toscana Igt Bianco 2025

Il bianco prodotto sull’isola di Gorgona da Frescobaldi - ma c’è anche il Gorgona Rosso da uve Sangiovese e Vermentino Nero, prima annata 2015 - è il risultato di un progetto, avviato nel 2012, che vede coinvolti nell’isola carceraria la griffe fiorentina e l’Istituto Penitenziario, che hanno costruito insieme un percorso di rieducazione dei detenuti legato alla vite e al vino. Una concreta possibilità di riscatto sociale per i detenuti, che possono scontare l’ultima parte della pena guadagnando dal proprio lavoro, guardando al futuro e sviluppando competenze professionali nel campo della viticoltura. Uscito per la prima volta con l’annata 2012, è ottenuto da un blend di Vermentino e Ansonica, la versione 2025 si presenta di colore giallo paglierino brillante dai riflessi dorati. I suoi profumi rimandano alla salvia, all’elicriso, alla camomilla e ai fiori di acacia e gelsomino, con tocchi agrumati e di frutta tropicale a rifinitura. In bocca il sorso è fragrante e saporito, dallo sviluppo continuo e dal finale lungo e ben profilato ancora su toni agrumati e balsamici. Frescobaldi è una delle principali aziende vitivinicole toscane, conosciuta nel mondo per i suoi vini prodotti nei migliori terroir regionali in nove tenute di proprietà: Tenuta Castiglioni, Tenuta CastelGiocondo, Tenuta Perano, Castello Nipozzano, Castello Pomino, Tenuta Calimaia, Tenuta Ammiraglia, Rémole e, infine, questo progetto a Gorgona.

(fp)

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