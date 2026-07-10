Tedeschi, Docg Amarone della Valpolicella Marne 180 2021

L’Amarone Tedeschi Marne 180 annata 2021 - color rubino intenso, naso di frutti rossi, tra cui il ribes, incenso e spezie - ha un sorso teso con note ematiche e bella lunghezza. “Fin dagli anni Sessanta è il nostro Amarone più gastronomico e quantitativamente più importante, quello che ci ha consentito di investire in ricerca” - ha raccontato Sabrina Tedeschi in occasione di una verticale che ha attraversato la storia di questo Amarone, denominato “Marne 180” dall’annata 2015, quando alle uve della Valpolicella Classica sono state affiancare quelle dei vigneti di Maternigo, in Valpolicella Orientale, tra i 250 e i 480 metri di altitudine, con esposizione a 180 gradi da est a sud-ovest. Un mix di varietà tipiche e di differenti provenienze è il segreto del suo equilibrio e della sua grande bevibilità. La 2012 - naso con finale dai toni scuri - in bocca è potente: amarena, foglie di tabacco, note mentolate e chiusura asciutta. La 2007 - allora denominata ancora “semplicemente” Amarone Classico - è in splendida forma: naso di fiori rossi dolci, grafite e pepe rosa; sorso coerente, equilibrato tra freschezza e morbidezza ricca. La 2006, “mineralità” al naso e sorso vivace, ha un tannino morbido e lungo finale speziato. La 1986 - all’epoca Recioto della Valpolicella Amarone Doc - ancora vivo e godibile a 40 anni dalla vendemmia, presenta sfumature di rabarbaro e genziana al naso e un sorso appena dolce.

(Clementina Palese)

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