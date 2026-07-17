Montevertine, Toscana Igt Rosso Le Pergole Torte 2023

Le Pergole Torte 2023 gioca su un quadro aromatico in cui si susseguono rimandi alla viola, ai piccoli frutti rossi, al sottobosco, alle erbe aromatiche e alle spezie. In bocca il sorso è profondo e avvolgente, alleggerito da una vibrante acidità che incrocia un’articolazione tannica solida e fitta. Il finale è ampio, dai ritorni fruttati e dai cenni balsamici. Rivoluzionaria all’inizio, quando Sergio Manetti, sul finire degli anni Sessanta del secolo scorso, trasforma la casa di campagna in una vera attività legata al vino (le prime etichette arrivano nel 1971); grande classico oggi, con la storia che ha messo Montevertine nel posto che merita: tra le migliori cantine toscane di sempre. Dunque d’Italia e del mondo. Un merito che va ascritto in buona parte a “Le Pergole Torte”, vino uscito per la prima volta con l’annata 1982. Un Sangiovese capace “semplicemente” di dettare, al suo esordio come oggi, gli stilemi fondamentali, più puri e originali del vitigno toscano per eccellenza, rappresentando un vero e proprio benchmark unanimemente riconosciuto. Attualmente, l’azienda di Radda in Chianti - 20 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 90.000 bottiglie (che comprende anche altri due rossi a base di Sangiovese, Canaiolo e Colorino, il “Montevertine” e il “Pian del Ciampolo”) - è condotta da Martino, figlio di Sergio, all’insegna di una meravigliosa continuità stilistica e qualitativa.

(are)

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