Zaccagnini, Doc Cerasuolo d’Abruzzo Chronicon 2025

Con “Chronicon”, Cantina Zaccagnini - fondata nel 1978 e oggi realtà che conta su 260 ettari a vigneto, distribuiti tra la Majella e il Mar Adriatico, e una produzione complessiva di 6.000.000 di bottiglie - ha sviluppato un progetto dedicato alla tradizione enologica regionale, attraverso una gamma di etichette che nascono nella Valle Casauria, composta dalle principali denominazioni abruzzesi. La linea “Chronicon” prende il nome dal Chronicon Casauriense, un manoscritto medievale legato all’Abbazia di San Clemente a Casauria, ispirando la grafica delle etichette, che riportano una sezione del codice. All’interno della linea, un Pecorino, una Passerina, un Montepulciano e un Cerasuolo, che offrono letture complementari del territorio, capaci di restituire con immediatezza il carattere dei vini di questa Regione tra mare e montagne. Il Cerasuolo d’Abruzzo Chronicon 2025, possiede profilo aromatico su toni di fragola e ciliegia mature, con tocchi di erbe aromatiche. In bocca il sorso è diretto ed immediatamente piacevole, dallo sviluppo saporito e dal finale croccante e ancora fruttato. Il gruppo Argea, che comprende anche Cantina Zaccagnini, mette assieme una composita serie di aziende, a partire dalla capostipite cantina MGM Mondo del Vino, la MGM di Priocca nel cuneese, le cantine Acquesi di Acqui Terme e Cuvage, Ricossa di Castel Boglione nell’Astigiano e la siciliana Barone Montalto.

(fp)

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