Adami, Docg Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Asciutto Vigneto Giardino 2024

La famiglia Adami produce, oltre a Vigneto Giardino, altri 3 Prosecco Superiore da Rive: il Col Credas da Farra di Soligo e il Cartizze. Si aggiungono l’Extra Dry Dei Casel, il Brut Bosco di Gica e il Nature Col Fondo. Infine Garbèl, un Prosecco Treviso, per un totale di circa 750.000 bottiglie di produzione media all’anno. Il Vigneto Giardino di Adami si chiama “Asciutto” per ricordare il suo esordio nel 1933 alla 1a Mostra Mercato dei Vini Tipici d’Italia come primo Valdobbiadene da singolo vigneto di tutto il territorio. La versione 2024 profuma di mela, pesca e pera, con tocchi di cipria. In bocca il sorso è cremoso e dolce, dallo sviluppo continuo e dal lungo finale che torna ancora fruttato.

(fp)

