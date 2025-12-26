02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

ALLO SCAFFALE

Adami, Docg Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Asciutto Vigneto Giardino 2024

ADAMI, ASCIUTTO, RIVE DI COLBERTALDO, VALDOBBIADENE, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2024
Uvaggio: Glera
Bottiglie prodotte: 30.000
Prezzo allo scaffale: € 18,50
Azienda: Adami
Proprietà: Armando e Franco Adami
Enologo: Franco e Fabrizio Adami
Territorio: Valdobbiadene - Rive di Colbertaldo

La famiglia Adami produce, oltre a Vigneto Giardino, altri 3 Prosecco Superiore da Rive: il Col Credas da Farra di Soligo e il Cartizze. Si aggiungono l’Extra Dry Dei Casel, il Brut Bosco di Gica e il Nature Col Fondo. Infine Garbèl, un Prosecco Treviso, per un totale di circa 750.000 bottiglie di produzione media all’anno. Il Vigneto Giardino di Adami si chiama “Asciutto” per ricordare il suo esordio nel 1933 alla 1a Mostra Mercato dei Vini Tipici d’Italia come primo Valdobbiadene da singolo vigneto di tutto il territorio. La versione 2024 profuma di mela, pesca e pera, con tocchi di cipria. In bocca il sorso è cremoso e dolce, dallo sviluppo continuo e dal lungo finale che torna ancora fruttato.

(fp)

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: ADAMI, ASCIUTTO, RIVE DI COLBERTALDO, VALDOBBIADENE

Altri articoli