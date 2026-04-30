Tenuta Perano, Docg Chianti Classico 2023

Acquistata nel 2017, Tenuta Perano è la sede chiantigiana delle proprietà della famiglia Frescobaldi. Si trova nell'Uga di Gaiole in Chianti e conta 92 ettari di vigna su di un totale di 250: sono vigne che toccano i 500 metri di altezza e esposte a sud, su terreni molto pendenti ad elevato contenuto di scheletro. Dall’azienda escono 3 etichette: la Gran Selezione Rialzi, la Riserva e il Chianti Classico annata, che nella versione 2023 profuma di fragola e ciliegia in caramella, di macchia mediterranea, con cenni ematici; il sorso è pieno e polposo, dai tannini sottili e dalla generosa sapidità fruttata, che si affina sul finale lasciando ricordi di vaniglia e pepe bianco.

(ns)

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