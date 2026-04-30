Castello di Volpaia, Docg Chianti Classico Gran Selezione Coltassala 2022

Il Castello di Volpaia è la cantina raddese fondata nel 1966 ed oggi condotta dalla famiglia Mascheroni Stianti: conta su 45 ettari a vigneto in biologico e produce complessivamente in media 220.000 bottiglie, con le sue etichette già saldamente collocate tra quelle più significative della ormai affermata Unità Geografica Aggiuntiva di Radda in Chianti. Il Chianti Classico Gran Selezione Coltassala 2022 profuma di frutti rossi maturi, fiori appena appassiti, erbe aromatiche e tabacco, con tocchi affumicati. In bocca il sorso è polposo, dalla solida struttura tannica e ben spinto da una fragrante acidità, che lo accompagna ad un finale ampio e persistente.

(are)

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