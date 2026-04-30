Monteraponi, Docg Chianti Classico Il Campitello Riserva 2022

Il Chianti Classico Il Campitello Riserva 2022, vinificato in cemento e maturato in legno grande, profuma di frutti di bosco, fiori appena appassiti, macchia mediterranea, menta, spezie e grafite. In bocca il sorso è austero e polposo, dall’articolata e raffinata trama tannica e dal lungo e persistente finale ancora fruttato e speziato. Il progetto raddese di Michele Braganti, con le prime etichette uscite sul mercato con l’annata 2003, ha assunto ormai una definitiva e centrata fisionomia, che ha portato di slancio questa realtà produttiva tra i nomi più interessanti dell’intera denominazione del Gallo Nero, grazie a vini ben eseguiti e dalla solida e precisa personalità.

(are)

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