Marchesi Antinori, Docg Chianti Classico Villa Antinori Riserva 2022

Antinori è senz’altro la griffe enoica toscana per eccellenza e possiede varie tenute e vigneti in tutta la Regione. Ma Antinori è soprattutto Chianti Classico, la denominazione dove la famiglia si trova veramente a casa e dove è posta la sua cantina più importante. Il Chianti Classico Villa Antinori Riserva 2022, maturato per due anni in legno grande e barrique, profuma di melograno, ciliegia e arancia mature, con tocchi di fiori appena appassiti, erbe aromatiche, spezie e cioccolato. In bocca il sorso è contrastato tra la dolcezza del frutto e una buona verve acida, sviluppandosi continuo e ben profilato, fino ad un finale intenso e persistente su toni ancora fruttati e speziati.

(fp)

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