Castello di Fonterutoli, Docg Chianti Classico Gran Sel. Castelnuovo Berardenga Vicoregio 36 2022

Arriva dall’Unità Geografica Aggiuntiva di Castelnuovo Berardenga il Chianti Classico Gran Selezione Vicoregio 36 del Castello di Fonterutoli, ottenuto da Sangiovese in purezza - originato da 36 biotipi diversi, tra cui 18 selezioni massali dell’azienda - vinificato in legno e maturato in tonneau per 18 mesi, con un passaggio finale di 4 mesi in cemento. La versione 2022 propone un bagaglio aromatico ricco e sfaccettato, che rimanda ai frutti rossi e neri, al sottobosco, ai fiori e alla liquirizia, con tocchi di torrefazione e spezie. In bocca il sorso è morbido e cremoso, dal frutto polposo e dalla buona fragranza acida, terminando in un finale lungo e ancora speziato.

(are)

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