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Castello di Fonterutoli, Docg Chianti Classico Gran Sel. Castelnuovo Berardenga Vicoregio 36 2022

CASTELLO DI FONTERUTOLI, CASTELNUOVO BERARDENGA, CHIANTI CLASSICO, GRAN SELEZIONE, MAZZEI, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2022
Uvaggio: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 13.000
Prezzo allo scaffale: € 55,00
Proprietà: famiglia Mazzei
Enologo: Gionata Putignani
Territorio: Chianti Classico - Castelnuovo Berardenga

Arriva dall’Unità Geografica Aggiuntiva di Castelnuovo Berardenga il Chianti Classico Gran Selezione Vicoregio 36 del Castello di Fonterutoli, ottenuto da Sangiovese in purezza - originato da 36 biotipi diversi, tra cui 18 selezioni massali dell’azienda - vinificato in legno e maturato in tonneau per 18 mesi, con un passaggio finale di 4 mesi in cemento. La versione 2022 propone un bagaglio aromatico ricco e sfaccettato, che rimanda ai frutti rossi e neri, al sottobosco, ai fiori e alla liquirizia, con tocchi di torrefazione e spezie. In bocca il sorso è morbido e cremoso, dal frutto polposo e dalla buona fragranza acida, terminando in un finale lungo e ancora speziato.

(are)

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TAG: CASTELLO DI FONTERUTOLI, CASTELNUOVO BERARDENGA, CHIANTI CLASSICO, GRAN SELEZIONE, MAZZEI

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