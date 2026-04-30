Rocca delle Macìe, Docg Chianti Classico Gran Selezione Castellina Sergio Zingarelli 2022

La Gran Selezione Sergio Zingarelli è la massima espressione del Sangiovese di Rocca delle Macìe: dal 2014 proviene dal vigneto le Terrazze, ma è il risultato di un lungo progetto di ricostituzione dei vigneti della Tenuta Le Macìe, iniziato nel 2000. Frutto di un’annata molto calda e siccitosa, e una vendemmia di oltre un mese, iniziato con un anticipo di 15 giorni, la versione 2022 ha note ematiche e chinottate, profumi di prugna anche in confettura, di tamarindo e di caffè; al palato l’apporto alcolico riesce a trovare un buon equilibrio con una consistente sapidità, un tannino deciso e un’acidità nascosta ma presente, che riesce ad allungare la persistenza del sorso.

(ns)

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