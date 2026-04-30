02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

ALLO SCAFFALE

Rocca delle Macìe, Docg Chianti Classico Gran Selezione Castellina Sergio Zingarelli 2022

CASTELLINA, CHIANTI CLASSICO, GRAN SELEZIONE, ROCCA DELLE MACÌE, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2022
Uvaggio: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 6.369
Prezzo allo scaffale: € 60,00
Proprietà: famiglia Zingarelli
Enologo: Luca Francioni, Lorenzo Landi
Territorio: Chianti Classico - Castellina in Chianti

La Gran Selezione Sergio Zingarelli è la massima espressione del Sangiovese di Rocca delle Macìe: dal 2014 proviene dal vigneto le Terrazze, ma è il risultato di un lungo progetto di ricostituzione dei vigneti della Tenuta Le Macìe, iniziato nel 2000. Frutto di un’annata molto calda e siccitosa, e una vendemmia di oltre un mese, iniziato con un anticipo di 15 giorni, la versione 2022 ha note ematiche e chinottate, profumi di prugna anche in confettura, di tamarindo e di caffè; al palato l’apporto alcolico riesce a trovare un buon equilibrio con una consistente sapidità, un tannino deciso e un’acidità nascosta ma presente, che riesce ad allungare la persistenza del sorso.

(ns)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: CASTELLINA, CHIANTI CLASSICO, GRAN SELEZIONE, ROCCA DELLE MACÌE

Altri articoli