02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

ALLO SCAFFALE

Tolaini, Docg Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montebello Sette 2022

CHIANTI CLASSICO, GRAN SELEZIONE, SANGIOVESE, TOLAINI, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2022
Uvaggio: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 15.133
Prezzo allo scaffale: € 40,00
Proprietà: Lia Tolaini Banville
Enologo: Francesco Rosi
Territorio: Chianti Classico

La cantina Tolaini - 50 ettari a vigneto in biologico per una produzione complessiva media di 250.000 bottiglie - è stata fondata nel 1998 da Pier Luigi Tolaini, ed oggi è condotta dalla figlia Lia Tolaini, che affianca alla gestione dell’azienda chiantigiana anche un’attività di esportazione e distribuzione di vini in Usa, con il marchio Banville Wine Merchants. Il Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montebello Sette è maturato per 18 mesi in legno grande. La versione 2022 profuma di frutta rossa matura, liquirizia, vaniglia e spezie. In bocca il sorso è pieno e morbido, dalla trama tannica fitta e dal finale avvolgente su ritorni speziati e tocchi balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: CHIANTI CLASSICO, GRAN SELEZIONE, SANGIOVESE, TOLAINI

Altri articoli