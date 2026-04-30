Tolaini, Docg Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montebello Sette 2022

La cantina Tolaini - 50 ettari a vigneto in biologico per una produzione complessiva media di 250.000 bottiglie - è stata fondata nel 1998 da Pier Luigi Tolaini, ed oggi è condotta dalla figlia Lia Tolaini, che affianca alla gestione dell’azienda chiantigiana anche un’attività di esportazione e distribuzione di vini in Usa, con il marchio Banville Wine Merchants. Il Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montebello Sette è maturato per 18 mesi in legno grande. La versione 2022 profuma di frutta rossa matura, liquirizia, vaniglia e spezie. In bocca il sorso è pieno e morbido, dalla trama tannica fitta e dal finale avvolgente su ritorni speziati e tocchi balsamici.

(fp)

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