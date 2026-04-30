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Principe Corsini - Villa Le Corti, Docg Chianti Classico Le Corti 2024

CHIANTI CLASSICO, PRINCIPE CORSINI, VILLA LE CORTI, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2024
Uvaggio: Sangiovese, Colorino
Bottiglie prodotte: 80.000
Prezzo allo scaffale: € 18,00
Proprietà: famiglia Corsini
Enologo: Claudio Ciglioni
Territorio: Chianti Classico

Duccio Corsini ha ereditato una storia familiare lunghissima e fortemente intrecciata con le vicende secolari e spirituali dell’Italia, di cui fanno parte anche le due aziende agricole di Villa Le Corti a San Casciano Val di Pesa nel Chianti Classico e di Tenuta Marsiliana a Manciano nella Maremma Toscana. Dalla tenuta a San Casciano proviene il Le Corti 2024, che fermenta in acciaio e matura in cemento per un anno: dalla trama aperta e dalla tipica nota cruda chiantigiana, è profumato di fiori appassiti, ciliegia in confettura e ricordi iodati; il sorso è vellutato, ritmato dall’alternanza di sapidità e freschezza, che portano ad un lungo finale di mora e liquirizia.

(ns)

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TAG: CHIANTI CLASSICO, PRINCIPE CORSINI, VILLA LE CORTI

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