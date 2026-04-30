Principe Corsini - Villa Le Corti, Docg Chianti Classico Le Corti 2024

Duccio Corsini ha ereditato una storia familiare lunghissima e fortemente intrecciata con le vicende secolari e spirituali dell’Italia, di cui fanno parte anche le due aziende agricole di Villa Le Corti a San Casciano Val di Pesa nel Chianti Classico e di Tenuta Marsiliana a Manciano nella Maremma Toscana. Dalla tenuta a San Casciano proviene il Le Corti 2024, che fermenta in acciaio e matura in cemento per un anno: dalla trama aperta e dalla tipica nota cruda chiantigiana, è profumato di fiori appassiti, ciliegia in confettura e ricordi iodati; il sorso è vellutato, ritmato dall’alternanza di sapidità e freschezza, che portano ad un lungo finale di mora e liquirizia.

(ns)

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