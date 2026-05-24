“Ascoltava tutti, parlava a tutti, e vedeva le cose proiettate nel futuro, prima di realizzarle”

Il ricordo di Carlo Petrini firmato da Nicola Perullo, Professore di Estetica e Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. “Partiva sempre da idee legate al domani, non su quello che c’era, ma su come poteva essere. Sapeva trovare le risorse, umane ed economiche, e aveva la capacità di proiettare idee universali trasversali, ma non legate a luoghi specifici, nei territori. E sapeva trasformare il proprio pensiero assumendo punti di vista di persone, culture e luoghi anche molto diversi, unendo grande carisma, capacità di ascolto e generosità”.

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