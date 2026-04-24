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L'Approfondimento

“Mi auguro che la ricerca pubblica ci dia la Corvina, il Sangiovese ed il Nebbiolo resistenti”

A WineNews, il professor Michele Antonio Fino (Università di Pollenzo). Dal vigneto al marketing, “al vino serve una rivoluzione copernicana”

A WineNews, Michele Antonio Fino, professore di Fondamenti del Diritto Europeo all’Università di Pollenzo: grazie alla scienza moderna “possiamo dare a viti millenarie resistenze che naturalmente non hanno, a partire dalle malattie, conservando gusto, legame con il territorio e aspettative dei consumatori. Questo è ciò che le Tea sembrano offrire e oggi si può scrivere il genoma per qualunque varietà con una spesa irrisoria. Mi auguro che la ricerca pubblica ci dia Corvina, Sangiovese e Nebbiolo resistenti. Ma, dal vigneto al marketing, al vino serve una rivoluzione copernicana”.

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TAG: COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE, MICHELE ANTONIO FINO, SCIENZA, TEA, TRADIZIONE, UNIVERSITà DI SCIENZE ENOGASTRONOMICHE DI POLLENZO

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