“Mi auguro che la ricerca pubblica ci dia la Corvina, il Sangiovese ed il Nebbiolo resistenti”

A WineNews, Michele Antonio Fino, professore di Fondamenti del Diritto Europeo all’Università di Pollenzo: grazie alla scienza moderna “possiamo dare a viti millenarie resistenze che naturalmente non hanno, a partire dalle malattie, conservando gusto, legame con il territorio e aspettative dei consumatori. Questo è ciò che le Tea sembrano offrire e oggi si può scrivere il genoma per qualunque varietà con una spesa irrisoria. Mi auguro che la ricerca pubblica ci dia Corvina, Sangiovese e Nebbiolo resistenti. Ma, dal vigneto al marketing, al vino serve una rivoluzione copernicana”.

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